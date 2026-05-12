メ～テレ（名古屋テレビ） 国内で初めてとなる、ワイヤレス充電システムを使った物流用EVトラックの実証走行が、愛知県江南市で公開されました。 実証走行は「三菱ふそうトラック・バス」が、名古屋市東区に本社を置く「名鉄NX運輸」と協力して実施しています。 ワイヤレス充電システムは、従来のようなケーブルを使わず、充電スタンドにある送電コイルから、トラックに取り付けられた受電コイルに電力を送