MONSTA Xのヒョンウォンが、2年連続でグローバル授賞式のMCを務める。ヒョンウォンは、5月16日に埼玉・ベルーナドームで開催される音楽授賞式『ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2026』（以下、『ASEA 2026』）初日ステージのメインMCに抜擢された。【写真】ヒョンウォン、“男の色気”あふれる深い目つき昨年、ヒョンウォンは除隊後初の公式の場となった同授賞式でMCを務め、流暢な日本語と卓越したステージマナーで高評価を得た。今