【モデルプレス＝2026/05/12】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する渡辺リサが5月11日、自身のInstagramを更新。タイトなユニフォームを合わせた姿を公開し、話題となっている。【写真】侍ジャパンの24歳美人妻「異次元のスタイル」美ウエストのぞくタイトユニフォーム姿◆渡辺リサ、ボディライン際立つサッカーユニフォーム姿公開渡辺は音楽にあわせてリズミカルに踊る姿を動画で投稿。ボディラインが際立つタイ