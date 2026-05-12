漫画『箱の男』の作者、都会さんにインタビュー。これは、家族の成長記でもあると思っていますある家族にとっての常識が、ほかの家族には必ずしもそうとは限らない。成長過程でよその家との違いに気づいて驚いた経験は、大なり小なりあるだろう。都会さんの『箱の男』も、内側から見たら何もおかしくなかったはずの家族の物語だ。「最初は、出落ちじゃないですけど、はたから見たら怪しい箱に男が住んでいる、怪しい家族の話くらい