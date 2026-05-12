クボタは、大阪市浪速区の旧本社跡について、収容人数約1.25万人の多目的アリーナ建設を核とした複合開発に活用するとし、11日に優先交渉権者を発表した。開業は2032年以降の予定。【写真】大阪城ホール「大規模改修工事」予定・内容を公表事業者の募集を経て、代表企業・三井不動産と関電不動産開発を優先交渉権者として決定。「今後、具体的な協議を進めるとともに、近隣地域の一層の成長と発展に取り組んでまいります」とし