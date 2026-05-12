EXILEのTAKAHIRO（41）が12日、都内で作業着ブランド「ワークマン」の新CM発表会に出席した。同CMで使用されている「B’z」の松本孝弘（65）とのコラボ曲「24karatsGOLDLEGACYfeat.松本孝弘」の秘話を明かした。同曲は楽曲プロジェクト「24karats」シリーズの第5弾。グループのデビュー25周年のタイミングで、コラボが実現。3月30日に配信リリースされ、先月21、22日に行われた3年4カ月ぶりの東京ドーム公演に松本がゲ