元日向坂46の丹生明里がMCを務めるTBSラジオ『丹生明里 HAPPY CARAVAN』（毎週土曜後7:00）の16日・23日放送には、日向坂46の金村美玖がゲストに登場する。【撮り下ろし19枚】スタイル抜群！身を寄せ合いラブラブな小坂菜緒＆金村美玖同期として活動してきた丹生と金村が、ラジオでじっくりトーク。グループ活動中の思い出はもちろん、昨年卒業した大学の話題や最近のプライベート事情、二人で行った旅行の話題についてもた