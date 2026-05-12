◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2026年5月11日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発。5回0/3を6安打3失点で、今季2勝目はならなかった。立ち上がりは万全だった。先頭の李政厚（イ・ジョンフ）に初球の外角高め97.7マイル直球（約157.2キロ）直球を捉えられたが、左翼手のT・ヘルナンデスがライナー性の打球をスライディングキャッチ。次打者・