人口15万人の小国でW杯初出場を決めたキュラソーのサッカー連盟は11日、2月に就任したばかりのフレト・ルッテン監督（63）が辞任したと発表した。開幕を1カ月後に控えた異例の解任劇。複数の海外メディアによると、ルッテン氏はマルティナ連盟会長との話し合いの結果、「選手やスタッフ間の健全なプロとしての関係を損なうような雰囲気を生み出してはならない」と辞任を選択したという。背景には、同国代表の多くの選手が、歴