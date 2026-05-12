プロボクシング前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）が12日、自身のXを更新。2日の世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）戦で負った左眼窩（がんか）骨折の修復手術を受けることを報告した。中谷は「左目の眼窩底骨折のため手術をしていただける事になりました。また皆さんに中谷潤人のボクシングをみていただけるようしっかり回復していきます！感謝！感謝」とつづった。日本時間1