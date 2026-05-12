元お笑いコンビ「りあるキッズ」の長田融季さんは5月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。サバンナ・高橋茂雄さんによるいじめ問題について、自身の言動を謝罪し、八木真澄さんへ感謝の言葉を述べました。【投稿】サバンナ八木への言及「結局こういう時に人間性出るよな」「今回の騒動につきましてサバンナ八木さんが間に入りわざわざお電話まで頂きました」と書きだした長田さん。「昔から八木さんには非常に可愛がって頂き芸人