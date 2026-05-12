インフルエンサーの希空さんは5月11日、自身のInstagramを更新。ファストフードを爆食する姿を披露しました。【写真】ファストフードを爆食する希空大量のジャンクフードを食べる希空さんは「おなかいっぱいたべました」とつづり、2枚のソロショットを投稿。ファストフード店で食事をする姿です。1人で食べたわけではないでしょうが、大量のジャンクフードがテーブルに並んでいます。希空さんと一緒に食べているような気分になれる