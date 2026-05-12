中国警察の発表によると、4月初め、中国公安部禁毒局（違法薬物取締担当部門）と米司法省の違法薬物取締部門が協力して、違法薬物の密輸販売事件を摘発しました。この取り組みの一環として、中国の遼寧省と広東省、米国のフロリダ州やネバダ州などで同時作戦が展開され、犯罪容疑者5人の身柄を確保しました。中国籍が2人、米国籍が3人だったとのことです。また、捜査員はプロトニタゼンやブロマゾラムなどの薬物を押収しました。こ