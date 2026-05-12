無印良品から、暑い地域スリランカに学んだ新作カレーが登場。油や小麦粉、砂糖を使わず、素材本来の甘みと焙煎スパイスの力強い香りを生かした、さらりとした口当たりが特長です。【投稿】無印良品公式Xのカレー商品夏こそ食べたい！ 「青唐辛子×ココナッツ」の黄金バランススリランカカレーの魅力は、ココナッツミルクのまろやかさに重なるハーブやスパイスの香り。本作では、日本のかつお節で現地のうまみを再現し、スパイシー