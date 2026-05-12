高速道路の「“真ん中”車線」ずっと走ると違反？ それともセーフ？休日のドライブや帰省などで高速道路を利用する際、片側に3つの車線がある広い区間を走ることがあります。一番左の車線には大型トラックが走り、一番右の車線は追い越しをするクルマが猛スピードで走り抜けていく。【画像】知ってた？ 高速道路で「違反となる行為」です！（24枚）そんな状況で、「とりあえず一番安全そうな真ん中の車線を走っておこう」と