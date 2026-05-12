「ルーミー」10年ぶりに刷新か!?いまや日本の道路で見かけない日はないほど、コンパクトカー市場の主役となったトヨタ「ルーミー」。しかし、その成り立ちを振り返れば、このクルマがダイハツによる企画・開発・製造を主導とした「トール」のOEM版であることは広く知られています。スバル「ジャスティ」も同じくトールのOEM版ですが、トヨタの強力な販売力によって、供給元であるトールを凌ぐ売れ行きを記録しているのがルーミ