『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』で使用できるamiibo「ミネルゴーレム」が、9月17日に発売されることが発表された。 【画像あり】自由に動かしてポージングが撮れる様子やゲーム内アイテムのデザイン 2026年5月12日で『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』の発売から3年を迎えるタイミングでの発表となる。「ミネルゴーレム」のamiiboは腕を動かすことができ