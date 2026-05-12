ふるさと納税でポータルサイトに支払われた手数料などの調査結果を受け、林総務大臣はポータルサイトの事業者に対し、手数料の引き下げ要請を行うことを明らかにしました。林芳正 総務大臣「総務省といたしましては、今回の調査結果を踏まえ、今月中にポータルサイト運営事業者に対し、手数料の引き下げに取り組まれるよう要請をしてまいります」総務省の調査によりますと、2024年度に支払われたふるさと納税の総額1兆2728億