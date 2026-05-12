11日、演歌歌手の徳永ゆうきさんが、自身のインスタグラムを更新。電車乗車時のレアな瞬間について報告しました。【写真を見る】【徳永ゆうき】電車乗車時のレアな瞬間を報告「この時間に人いない時 あるんですねぇ」徳永さんは、「#徳永の貸切列車」というハッシュタグと共に、自身が乗車している山手線の車内の写真を投稿。写真には徳永さん以外の人は全く映っておらず、まるで貸し切り状態の車内が映し出されています。11日の