今年2月、東京・目黒区の東急電鉄の高架下の壁に落書きをしたとして、20歳の男が逮捕されました。同じ場所には、落書きが相次いでいて、1月に地元の高校生らが落書きを消したばかりでした。器物損壊の疑いで逮捕されたのは、目黒区の飲食店従業員・松浦瑛司容疑者（20）です。松浦容疑者は今年2月22日、目黒区上目黒の東急東横線の高架下の壁に、黒いスプレーのような塗料で落書きをした疑いがもたれています。同じ場所には以前か