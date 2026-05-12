歌舞伎役者、俳優の市川團十郎さんが5月12日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちとともに過ごした最近の画像を多数公開しました。 【写真を見る】【 市川團十郎 】最近の子どもたちの写真を多数公開ファン反響「勸玄くん、麻央ママにそっくり」「素敵に成長されてて感動」團十郎さんは、夜の芝公園で、旧台徳院霊廟惣門やライトアップされた東京タワーをバックに、長女の麗禾（市川ぼたん）さんと長男の勸玄（市川新