STPRからの発表です。【映像】株式会社STPRの発表「歌ってみた動画の配信停止について平素より、めておら−Meteorites−を応援いただき誠にありがとうございます。この度、弊社が外部に発注した制作物の一部について、第三者の著作物に類似する内容が含まれていることを確認いたしました。当該制作物の内容は、弊社の意図したものではありませんでしたが、制作物の確認体制を強化することで、再発防止に努めてまいります。弊社は