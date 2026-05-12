◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年5月11日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席も空振り三振に倒れ凡退が続いた。2−1の5回、先頭で迎えた第3打席はチェンジアップを4球続けられ、1ボール2ストライクから低めに手を出しバットが空振。三振に倒れた。初回の第1打席は相手先発・マクドナルドの初球、低めシンカー