お笑いコンビ・ロッチが１２日、都内で、渋谷を舞台に繰り広げられる大型イベント「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」（７月１１、１２日。ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡ、代々木公園など）の発表会に出席した。同イベントは、渋谷を代表するライブハウスや複合施設でエンターテインメント、食、ファッションを体感できるイベント。日本音楽事業者協会が総力を結集し、数多くのタレントが出演する。ロッチは、ＬＩＮＥＣ