＜大相撲五月場所＞◇三日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】“背筋ピン”で鎮座するミュージシャン（寄り）まだ観客もまばらな午前9時過ぎの両国国技館。新弟子たちが初めて土俵に上がる「前相撲」において、朝一番から背筋を伸ばし、正座で鎮座するミュージシャンの姿が中継に映し出され、「えぇ！ 前相撲からいる」「なんで前相撲に」などネットが騒然となった。その人物とは、マンボミュージシャンとして知られるパラダイ