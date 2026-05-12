お笑いコンビ、ハライチの岩井勇気（39）が11日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。とろサーモン久保田かずのぶ（46）との出会いについて語った。岩井は「久保田さんとは1回あるの、『爆笑レッドカーペット』（フジテレビ系）時代。俺らが23歳ぐらい、出たての頃かな。最初に会わせてもらったときがあったんですよ」と久保田との出会いについて語った。岩井は「（番組の）最後の方に『