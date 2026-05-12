『AKIRA』をはじめとした作品で知られる漫画家・映画監督の大友克洋氏がアニメーション制作スタジオ「OVAL GEAR animation studio(オーバル・ギア アニメーションスタジオ)」を設立したことが発表されました。すでに新規タイトルの制作が進行しているとのことで、スタジオではアニメーターおよび制作スタッフの募集を行っています。OVAL GEAR animation studiohttps://oval-gear.com/OVAL GEAR animation studio（@OVAL_GEAR）さん