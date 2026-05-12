◆米大リーグブルージェイズ５―８レイズ（１１日、カナダ・トロント＝ロジャーズ・センター）ブルージェイズの岡本和真内野手が、０―５の２回先頭で迎えた第１打席に、球宴出場右腕ラスムッセンから左前打を放ち、渡米後最長となる連続試合安打を１０に更新。連続試合出塁を１２に伸ばすなど、４打数１安打１得点２三振。打率は２割４分８厘となった。先発ガウスマンが４回に史上９０人目となる通算２０００奪三振を達成し