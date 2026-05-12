ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）がＭＬＢ１年目から怒とうの快進撃を見せている。１１日（日本時間１２日）は試合がなく、１５本塁打はア・リーグ２位。１６本塁打でトップを走るアーロン・ジャッジ外野手（３４＝ヤンキース）は、この日のオリオールズ戦で一発が出ず、村上が変わらず１本差で追走する展開だ。ヤクルト時代の２０２２年に日本選手最多となるシーズン５６本塁打、令和初の３冠王にも輝いたが、メジャ