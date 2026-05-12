アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の音嶋莉沙が、１２日までに自身のインスタグラムを更新。ふわっとしたショットにファンはメロメロだ。音嶋はインスタグラムに「『劇薬中毒』『お姫様の作り方』メドレーを披露させていただきました！セットも素敵に準備して下さって嬉（うれ）しかったですめちゃかわいかった今回も出演させていただけて嬉しかったですしまた出演できるように頑張ります衣装は、ハマスタオープニン