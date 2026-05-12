◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１点リードの５回先頭で迎えた３打席目は豪快な空振り三振に倒れた。最後はチェンジアップに完全に泳がされ、ヘルメットが脱げ落ちるほどの豪快なスイングでバットが空を切った。４月２６日の本拠地・