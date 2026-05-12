◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦で先発した。中８日の今季７度目の登板で２勝目を期すマウンドは、２回先頭のディバースに右越え先制ソロを被弾した。直球を５球続けた後のスプリットを打たれて６登板連続で本塁打を許し、先取点を献上した。３回は先頭のロド