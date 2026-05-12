元大阪府知事・元大阪市長の弁護士・橋下徹氏が１３日放送のＭＢＳテレビ「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜・後７時）にゲスト出演し、妻が作る料理を「日本一」と称賛する。放送されるのは、普段当たり前だと思っていて気にも留めていないが「言われてみれば…なんで！？」となる関西グルメの謎を調査する企画。リポーターの吉本新喜劇座長・すっちーは、人気キャラクター“すち子”に扮（ふん）して登場するなり「私の『