【大気の状態は非常に不安定】落雷と突風に関する気象情報 発表 九州北部・九州南部・奄美地方では、１３日（水）明け方にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。 【大気の状態が非常に不安定】上空に寒気が流れ込む １２日（火）夜には、東シナ海に「低気圧」が２つあります。また、上空約５５００メートルに氷点下１５度以下の寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる