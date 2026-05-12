鹿児島県産の茶葉を使った紅茶のペットボトル飲料を広めようと塩田知事にPRしました。 アサヒ飲料は県産の茶葉を100%使った「和の紅茶」を販売していて、先月パッケージをリニューアルしました。 きのう11日は県庁で、県産の茶葉を使ったアイスティーやミルクティーなどを塩田知事にPRしました。 荒茶の生産量が全国1位となり、安定して供給できることや、味や香りがよいことから、5年前から県産の