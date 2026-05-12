鹿児島市の県道できのう11日夕方、横断歩道を渡っていた男子児童が車と接触し、けがをしました。 車は現場から立ち去っていて警察がひき逃げ事件として捜査しています。 目撃した人から警察に通報 鹿児島南警察署によりますと、きのう11日午後5時ごろ、鹿児島市中山2丁目の県道で「小学生が横断歩道を渡っていたところ、車と接触した」と目撃した人から警察に通報がありました。 この事故で、横断歩道を渡っていた鹿児島市