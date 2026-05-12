初対面やまだ距離のある人との会話。気持ちをうまく伝えられなかったり、話が続かなかったり……コミュニケーションに不安をおぼえることもありますよね。実は、ちょっとした言葉選びや話し方の工夫で、相手への印象は変わるもの。今回は、会話力をアップさせるコツを、DJの秀島史香さんに教えていただきました。「。」を増やせば、わかりやすさが増す「〜で、〜だから」と「、」でつなぐ話は、着地点が見えず聞く側を疲れさせます