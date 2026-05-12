「値段は高いですが、投手の球速、球威は年々上がっている。日本でも普及したらいいなと思います」【もっと読む】WBC惨敗は必然だった！井端監督の傲慢姿勢が招いたブルペン崩壊3月のWBC期間中、普段は使用していないローリングス社製のヘルメットを装着した侍ジャパンの国内組選手がこう言っていた。WBCでは、MLBの公式サプライヤーであるローリングス社がヘルメットを各国の選手に提供した。日本だけは某国内メーカーが特別