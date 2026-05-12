大関復帰早々、“メイン”を張るとは思ってもみなかっただろう。【もっと読む】元横綱照ノ富士に大甘処分のウラ側11日、今場所から大関に復帰した霧島（30）が初日から2連勝。成長株の義ノ富士を相手に、目まぐるしく攻防が入れ替わる激しい相撲を制した。前回の大関時代は首のケガもあってカド番だった2024年5月場所を休場し、在位6場所で陥落。先場所Vを手土産に再昇進を決めた。今場所は横綱大の里と大関安青錦が初日か