今日12日から14日(木)にかけて、近畿では山沿いを中心に大気の状態が不安定になる見込みです。急な強い雨や落雷に注意が必要です。16日(土)頃からは、次第に夏の暑さをもたらす高気圧に覆われ、近畿では今年初めて最高気温が30℃以上になる所が出てくるでしょう。本格的な熱中症対策が必要な季節の到来になりそうです。今日12日〜14日の近畿は急な強い雨や落雷に注意上の画像は、今日12日から14日(木)の発雷確率を表しており、黄色