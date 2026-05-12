米上院本会議は11日(日本時間12日)、ウォーシュ元FRB理事のFRB議長承認に向けた手続きの動議を可決した。このあと12日に理事就任の決議を行い、週内に議長就任の決議を行う。議長就任は確実視されている。パウエル議長は今週金曜日15日で任期満了となる。