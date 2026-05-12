秋田朝日放送 秋田市の７０代男性が、「１０億円の当選金を受け取るための手数料」などとして電子マネーおよそ１２００万円分をだまし取られました。 警察によりますと去年１１月、男性が特殊詐欺の被害防止対策についてインターネットで調べていたところ「１０億円の当選金が当たる」という内容のサイトを見つけました。男性がサイト上で申し込みをすると、数日後に「当選しました」というメッセージ