【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：200円の大台割れを回避し急反発、202円台で強気形状を維持 先週（5月4日～5月11日）のまとめ 先週のスイスフラン円は、週半ばの急激な「円高ショック」をスイスフランの避難通貨としての強さで吸収し、週末にかけて力強い右肩上がりの推移を見せた。一時的に心理的節目である200円を割り込んだものの、その後の回復は極めて早く、現在は年初来高値圏を伺う非常に強い足取りとな