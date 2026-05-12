秋田朝日放送 任期満了に伴う東成瀬村の村長選挙が告示され、現職で２期目を目指す備前博和さん（65）が立候補を届け出ました。 備前さんは２期目に特に力を入れて取り組みたいこととして、地域おこし協力隊の活用や村職員の人材育成などを挙げています。村の選挙管理委員会によりますと、有権者の数は11日時点で１９０２人です。立候補の受け付けは12日午後５時までですが、備前さんのほかに立候補の動きはなく無投票と