プロボクシング三迫ジムは12日までに、WBO女子世界スーパーフライ級王者・晝田瑞希（30＝三迫）が5月23日（日本時間24日）にエジプト・ギザのピラミッド前の特設会場で7度目の防衛戦に臨むことを発表した。同級10位マイ・ソリマン（オーストラリア）との対戦に向け、米ロサンゼルスで最終調整中の晝田は所属ジムを通じて「大きな舞台でもやるべきことを一生懸命やるだけなのでしっかり準備して挑みます。必ずKO勝ちしてベルト