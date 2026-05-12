元お笑いコンビ「2700」のツネ（43）が12日までに自身のインスタグラムを更新。「虚血性腸炎の疑い」はあることを突然告白した。「藤崎マーケットの田崎さんとランチへ行かせて貰いました！」とつづり、お笑いコンビ「藤崎マーケット」の田崎佑一との笑顔の自撮りショットを投稿した。続けて「が、私が虚血性腸炎の疑いがあり、お茶させて頂きました」と突然、自身の体調について明かした。「超久しぶりにお会いして、色ん