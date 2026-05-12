俳優の吉田美月喜が、『non-no』専属モデルに決定したことが12日、発表された。専属モデルとして初登場する20日発売の『non-no』7・8月合併号から先行カットが公開された。【写真】南沙良・出口夏希・吉田美月喜でプリクラを撮るオフショット吉田は、東京都出身の23歳。事務所のスカウトを経て2018年にデビューした。劇場アニメ『ルックバック』（24年）にて京本役でW主演を務め、注目を集める。映画『万事快調〈オール・グリ