TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式SNSが12日に更新され、主要キャラクターとみられる人物のイラストが公開された。これで14日連続で、説明が一切ない“意味深投稿”が続いている。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。この日の投稿は、口ひげとあごひげをたくわえ、深緑色の服を着てリュックを持つ男性のイラスト。新キャラと思しき人物で、ネッ