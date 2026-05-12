今回は、家事も財布も別にした結果、夫に起きたことについて紹介します。「お前は派遣だろ？たいして稼いでないくせに無駄遣いするな」と言われ…「夫に『家計が苦しいから働いてほしい』と言われ、派遣社員になった私。残業も時々あり結構忙しく、夕食はスーパーの惣菜で済ませることもたまにありました。しかし夫はそれが不満のようで、ネチネチと文句を言って詰め寄ってきました。さらに『お前は派遣だろ？たいして稼いでな