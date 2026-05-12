お笑いコンビ、ハライチ岩井勇気（39）が11日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）にレギュラー出演する意義を語った。ウエストランド井口浩之（43）から「どうなんですか。昼の帯やるっていうのは」と聞かれると、岩井は「最初の方は本当しんどかったですね。“なんでこの入り口から毎日出てこなきゃいけないんだ”みたいな。『どー